Robbie Williams et sa femme échappent à l'incendie de l'hôtel Mandarin Oriental

Mercredi 6 juin 2018, l'hôtel de luxe cinq étoiles Mandarin Oriental de Londres, récemment réouvert après des mois de travaux et une facture de plusieurs millions de livres, a été en partie ravagé par un incendie déclaré en début d'après-midi. Le chanteur Robbie Williams était présent au moment de l'incendie avec sa femme Ayda.

Pas moins de vingt véhicules de pompiers venant des quartiers de Chelsea, Kensington, Hammersmith, Battersea et d'autres casernes ont été mobilisés sur place pour éteindre l'incendie. Une centaine de pompiers a été sollicitée et leurs efforts ont été payants puisque aucun blessé n'est à déplorer. Le feu a pris au 5e étage du bâtiment et plus de cinquante personnes ont dû être évacuées, a précisé sur place une porte-parole des pompiers citée par l'AFP. La cause de l'incendie n'était pas connue en fin d'après-midi.

Robbie Williams (44 ans), qui réside à Los Angeles, était descendu au Mandarin Oriental avec sa femme Ayda Field (39 ans) depuis quelques jours puisqu'il doit prendre part au tournoi caritatif de foot Soccer Aid 2018 – au côté de Gordon Ramsay, Robert Pirès ou Usain Bolt –, qui se tiendra dimanche 10 juin 2018. Filmé par un client de l'hôtel dans une vidéo Instagram, il a déclaré : "Je suis allé sur le balcon et j'ai regardé en l'air et il y avait des tonnes et des tonnes de fumée. Je suis rentré et j'ai dit : 'L'hôtel est en feu.' Puis on a frappé à la porte et il y avait un groom qui nous a dit de sortir."

Robbie Williams, engagé avec l'Unicef, a également été filmé par un homme s'appelant Nicholas Hardwick, qui a partagé des photos et des vidéos sur Instagram. On peut voir le chanteur et le reste de la clientèle descendre un escalier de service le long du bâtiment pendant que les flammes progressent et, une fois en bas, l'interprète d'Angel a levé le pouce en l'air montrant qu'il se réjouissait que tout aille bien. L'artiste et sa femme étaient reçus quelques heures plus tard à Downing Street pour évoquer le tournoi de foot.

Thomas Montet