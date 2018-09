Robbie Williams : Surprise, le chanteur est papa pour la troisième fois !

À 44 ans, Robbie Williams remet le nez dans les couches ! Vendredi 7 septembre 2018, le chanteur et son épouse Ayda Field ont effectivement annoncé sur Instagram qu'ils étaient devenus parents pour la troisième fois. Une annonce d'autant plus surprise que le bébé est né par mère porteuse.

C'est sur une photo en noir et blanc montrant les mains du couple jointes à celles de leurs aînés, Teddy (née en 2012) et Charlie (né en 2014), et celle du nouveau-né que la star anglaise et sa femme ont officialisé l'heureux événement. "Nous avons gardé un secret très spécial ! Nous sommes ravis de partager avec vous la naissance de notre petite fille... Bienvenue au monde Colette (Coco) Josephine Williams ! Le cheminement a été très long et difficile, et c'est pourquoi nous sommes restés discrets. La famille prend toutes les formes, et cette petite dame, qui est biologiquement la nôtre, a été portée par une mère porteuse incroyable à qui nous serons éternellement reconnaissants. Nous sommes sur un petit nuage d'avoir cette magnifique petite fille dans nos vies et sommes bénis de vivre dans un monde qui rend cela possible", ont-ils écrit.