Robert Downey Jr. s'offre une demeure historique pour 12 millions de dollars

Robert Downey Jr. vient de s'offrir une jolie demeure historique, connue sous le nom Edward DeRose Windmill Cottage, pour la somme de 12 millions de dollars, annonce le site Behind The Hedges.

Cette résidence, qui figure notamment dans le film Deathtrap, est située dans l'Est des Hampton, dans l'État de New York et a fait plusieurs fois son apparition sur le marché immobilier au fil des décennies. Construite en 1885, elle avait été mise en vente en 2014 pour 13,5 millions de dollars avant que son prix ne soit revenu à la baisse, pour tomber précisément à 11,9 millions. Elle a la particularité d'avoir un moulin à vent mais cet espace-là a depuis été transformé en bibliothèque et en bureau.

La propriété, en comptant les dépendances, s'étend sur une surface habitable de 790 m² et comprend sept chambres à coucher, six salles de bain, cinq toilettes et une cuisine de chef tout équipée. Sur le terrain, il faut compter une piscine, un court de tennis, plusieurs jardins et un garage pouvant accueillir jusqu'à trois voitures, ce qui est trop peu au vu de la passion de l'acteurs pour les bolides...

Robert Downey Jr. (52 ans) possède déjà une villa à Malibu (achetée en 2009 pour 13,4 millions de dollars), une autre à Manhattan Beach (acquise en 2011 pour 1,9 million), une à Rustic Canyon (achetée en 2012 pour 3,6 millions) ainsi qu'une résidence à Venice (achetée aussi en 2012 pour 5,6 millions, une petite maison dans le même quartier (acquise en 2013 pour 3 millions) et, enfin, un ranch à Pacific Palisades (acheté en 2014 pour 2,5 millions) !

