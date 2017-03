Robert Kelly interrompu en plein direct par ses enfants, il réagit au buzz

Face à la situation inédite et impromptue, BBC News ne pouvait pas garder cette séquence pour elle. La célèbre et très sérieuse chaîne d'information britannique a publié, avec l'autorisation du principal intéressé, la vidéo de son expert de la Corée dérangé en pleine intervention en direct sur sa page YouTube le 10 mars dernier. Ladite vidéo compte à ce jour plus de 18 millions de vues et a été visionnée plus de 85 millions de fois sur les réseaux sociaux.

On y découvre le professeur Robert Kelly devant l'ordinateur familial, livrant son expertise géopolitique aux téléspectateurs depuis son appartement de Busan, en Corée du Sud. En tenue de rigueur, costume cravate, ce papa de deux très jeunes enfants ne s'attendait pas du tout à les voir débarquer durant son duplex. C'est pourtant ce qu'il s'est produit. La porte de son bureau n'étant pas fermée, Robert Kelly a d'abord vu sa très joyeuse et énergique petite fille entrer en dansant, suivie quelques secondes plus tard de son petit frère, se déplaçant dans un trotteur. S'efforçant de garder son sérieux face à cette situation inédite, tout comme son interlocuteur en plateau d'ailleurs, l'expert de la BBC est sauvé par une jeune femme qui débarque en trombe et rapatrie, tant bien que mal, les deux bambins dans une autre pièce, non sans faire rouler le trotteur du bébé sur la petite fille qui se met alors à hurler. Beaucoup ont cru que cette dame était la nounou, mais pas du tout.

Face au buzz créé par la vidéo, Robert Kelly s'est exprimé pour le Wall Street Journal, accompagné de ses jeunes éléments perturbateurs et de la fameuse jeune femme qui n'est autre que... son épouse Jung-a. Toujours devant son écran, l'expert de la BBC avoue avoir lui-même visionné la vidéo qui fait rire la planète entière depuis trois jours et être un peu sonné par l'ampleur du phénomène qui l'a poussé à s'éloigner de son téléphone et de ses réseaux sociaux pour rester au calme.

"Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai vu son image à l'écran", explique Robert Kelly, qui précise que, si sa petite Marion (4 ans) était aussi guillerette, c'est parce qu'elle venait de fêter son anniversaire à l'école. "C'était un mélange de surprise et de gêne. Mais aussi d'amusement, d'amour et d'affection. C'était quand même terriblement mignon", avoue-t-il. De son côté, son épouse Jung-a tient à faire la lumière sur son véritable statut, celui d'épouse et non de nounou.

Au cours de l'interview, Robert Kelly confie avoir eu peur que la BBC ne le recontacte plus jamais. Mais au lieu de devenir la risée de la télé, il est devenu un nouveau phénomène sans doute éphémère mais absolument irrésistible.