Robert Miles : Mort du DJ à seulement 47 ans...

Robert Miles, le DJ italien a qui l'on doit le tube Children, est mort à Ibiza, mardi 9 mai 2017, rapporte la presse italienne. L'artiste, emporté des suites d'une longue maladie, est mort à l'âge de 47 ans.

Sur Facebook, le musicien Joe T. Vannelli a confirmé le décès de Robert Miles, de son vrai nom Roberto Concina. "La tragique nouvelle de la mort d'un grand talent et artiste de notre temps me rend incrédule et me bouleverse. Avec lui s'en va également une partie de ma vie de producteur artistique. Les disputes, les débats difficiles, les critiques, les jugements mais surtout ton talent fou pour trouver des sons et mélodies imparables vont me manquer. Bon voyage", a-t-il écrit.