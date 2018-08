Robert Pattinson célibataire : Déjà la rupture avec Suki Waterhouse !

L'amourette n'aura pas attendu la fin de l'été pour voler en éclats. Selon les informations rapportées ce 26 août 2018 par le Daily Mail, Robert Pattinson et Suki Waterhouse sont de nouveau célibataires après avoir vécu une romance (très discrète) de quelques semaines. On n'en saura pas plus sur les raisons de cette rupture...

Le 28 juillet dernier, l'acteur de 32 ans et le top model de 26 ans avaient été aperçus bras dessus bras dessous à la sortie d'un cinéma de Londres. Tout sourire, Robert et Suki ont été photographiés en train de s'embrasser alors qu'ils regagnaient le domicile de la jeune femme à Notting Hill. Le comédien avait ensuite été vu en train de quitter l'appartement de sa conquête au petit matin le lendemain.

Avec autant de fougue, les fans espéraient ainsi qu'il s'agisse du début d'une belle histoire. Il n'en est rien. Officiellement célibataire depuis près d'un an après sa rupture avec la chanteuse FKA twigs, Robert Pattinson est l'une des personnalités les plus discrètes sur sa vie privée. De son côté, Suki Waterhouse a fréquenté quelques mois l'acteur Diego Luna, notamment vu au cinéma en 2016 dans Rogue One: A Star Wars Story.

La suite de leurs amours au prochain épisode...