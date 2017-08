Robert Pattinson déclenche un tollé avec une "scène zoophile" de son film

Robert Pattinson dans la tourmente. De passage jeudi 3 août dans l'émission Jimmy Kimmel Live!, l'acteur de 31 ans a déclenché une polémique après avoir raconté que le réalisateur de son dernier film, Good Time (présenté au dernier Festival de Cannes) lui avait suggéré de masturber un chien pour les besoins d'une scène zoophile. Après avoir refusé, le comédien a ensuite expliqué qu'une prothèse avait été créée et que l'animal n'avait pas été touché de façon inappropriée.

Suite à ces révélations, plusieurs réactions se sont faites entendre, dont celle de la PETA. Après avoir félicité Robert Pattinson pour son refus de s'être plié à la demande de son réalisateur, l'organisation a également annoncé qu'une enquête serait menée pour déterminer si la "loi a été enfreinte".

Malaise et rétropédalage

Vendredi, l'ex-vedette de la saga Twilight a donc été contrainte de s'exprimer par le biais d'un communiqué pour clarifier la situation, affirmant qu'il s'agissait avant tout d'une blague qui a mal tourné. "L'histoire que j'ai racontée à Jimmy Kimmel hier soir est devenue hors de contrôle", a-t-il déclaré selon le site E! News, ajoutant qu'il ne s'agissait que d'une anecedote destinée à faire rire l'animateur et son public lors de l'enregistrement de l'émission. Selon lui, personne n'a jamais pensé à "faire du mal à un animal".

Ses déclarations ont pourtant de quoi semer la confusion. En grande forme, le compagnon de FKA Twigs avait alors détaillé ce qu'il s'était passé lors du tournage. "Oh mon Dieu, je ne sais pas si je peux raconter ça. Il y a beaucoup de choses dans ce film qui ont dépassé la limite de la réalité. C'était même au-delà de la limite. Initialement, il y avait une scène - je ne pense pas que je devrais dire ça - où mon personnage, Connie, a une sorte d'affinité avec les chiens. Il pense qu'il a été un chien dans une autre vie et qu'il a le contrôle sur les animaux. Et il y a eu cette scène que nous avons tournée (...) où je masturbais un chien. J'ai demandé au dresseur, parce que le réalisateur me disait : 'Fais-le vraiment, mec ! Sois pas une chochotte !', et le propriétaire du chien m'a dit : 'Tu peux. Tu dois juste masser à l'intérieur de ses cuisses'. J'ai refusé de le faire en vrai, donc on a fait un faux pénis", a-t-il déclaré chez Jimmy Kimmel.

Good Time, dont la sortie est prévue le 13 septembre prochain en France, est réalisé par deux frères, Ben et Joshua Safdie. Le passage de Robert Pattinson dans Jimmy Kimmel Live! est disponible ci-dessous (2''18 pour l'anecdote sur la scène zoophile).