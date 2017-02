Robert Pattinson et sa fiancée FKA Twigs : Rires et poses complices à Londres

Voilà bien longtemps que Robert Pattinson et sa chérie FKA Twigs (Tahliah Barnett, de son vrai nom) ne s'étaient pas affichés ensemble lors d'un événement public. Leur dernière apparition officielle remonte en effet au mois de mai 2016, lorsqu'ils s'étaient rendus main dans la main au traditionnel gala du Met.

En plein marathon promotionnel pour défendre la sortie de son nouveau long métrage The Lost City of Z, l'acteur de 30 ans a ainsi profité de l'avant-première londonienne du film, organisée jeudi 16 février, pour fouler le tapis rouge avec sa compagne à ses côtés. Vêtue d'une combinaison noire, la chanteuse de 29 ans n'a pas boudé son plaisir, échangeant de nombreux rires complices avec son petit ami.

Très élégant, le comédien anglais arborait quant à lui une coupe de cheveux courte et avait opté pour un costume marine. L'égérie Dior, qui a demandé la main de sa fiancée il y a déjà deux ans, avait agrémenté son look d'une cravate noire.

Sur place, les tourtereaux ont retrouvé la compagnie des partenaires à l'écran de Robert Pattinson, Charlie Hunnam et Sienna Miller. Le réalisateur James Gray avait également assuré le déplacement. The Lost City of Z (en salles le 15 mars en France) raconte l'histoire vraie du Britannique Percival Harrison Fawcett, l'un des plus grands explorateurs du XXe siècle, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d'exploration et de gloire.