Robert Pattinson in love : Nouvelle sortie avec sa chérie Suki Waterhouse

Leur idylle a passé l'été ! On peut donc aisément imaginer que l'histoire d'amour entre les deux jeunes Britanniques Robert Pattinson et Suki Waterhouse est peut-être bien partie pour durer...

Après avoir été repérés pour la première fois en train de s'embrasser et de s'enlacer à la sortie d'un cinéma de la capitale anglaise le 28 juillet dernier, et alors que des rumeurs avaient faussement indiqué qu'ils avaient rompu au bout de quelques semaines, l'acteur de 32 ans et le top de 26 ans ont de nouveau attiré l'attention des photographes lors d'une sortie entre amis, mardi 30 octobre 2018.

Vus à la sortie du club Chiltern Firehouse à Londres, Robert et Suki ont tenté tant bien que mal de passer inaperçus devant les caméras, l'un se planquant sous sa casquette, tandis que l'une restait emmitouflée dans son manteau, cachée sous ses cheveux. Après avoir salué leurs proches, les tourtereaux sont ensuite montés à bord d'un taxi, main dans la main.

Après sa rupture inattendue l'an dernier avec FKA twigs, aujourd'hui en couple avec Shia LaBeouf et avec laquelle il était allé jusqu'à se fiancer, Robert Pattinson aurait-il trouvé en Suki Waterhouse la stabilité qu'il convoite tant ? On croise les doigts. Londres est en tout cas un microcosme où tout le monde est lié jusqu'à Hollywood : Suki est la meilleure amie de Cara Delevingne, ancienne petite amie de la chanteuse Annie Clark, qui est elle-même un temps sortie avec une certaine Kristen Stewart... Logique, donc !