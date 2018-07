Robert Pattinson in love : Surpris en train d'embrasser un célèbre top !

Près d'un an après avoir rompu ses fiançailles avec FKA Twigs, Robert Pattinson tourne la page et s'éclate dans les bras d'une autre fille. Comme le révèle le site E! News, l'acteur de 32 ans a été vu samedi 28 juillet 2018 en train de s'éclater lors d'un rendez-vous intime avec l'actrice et mannequin Suki Waterhouse.

Repérés à Londres, les supposés tourtereaux étaient bras dessus bras dessous, partageant quelques fous rires à la sortie d'un cinéma de Londres dans le quartier de Notting Hill, lorsqu'ils se sont mis à s'embrasser fougueusement. L'égérie Dior et la it girl de 26 ans venaient d'assister à la projection du film Mamma Mia : Here We Go Again et rentraient au domicile de la jeune femme lorsqu'ils ont attiré l'attention des paparazzi.

"Ils étaient très proches, se câlinaient et s'embrassaient à de multiples reprises. Robert était très affectueux avec elle, gardant son bras autour de sa taille. Suki lui rendait ses gestes en lui tenant la main et en l'embrassant", a glissé un témoin.