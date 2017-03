Robert Pattinson : L'égérie Dior Homme redécouvre les nuits parisiennes

Robert Pattinson est actuellement à l'affiche de The Lost City of Z (sorti le 15 mars) et sera prochainement dans Queen of the Desert (en salles aux États-Unis le 14 avril). Entre ces deux films, il retrouve un rôle familier.

L'acteur de 30 ans fait son retour sur la modosphère, dans le costume d'égérie de Dior Homme.