Robert Pattinson : Son ex en couple avec Shia LaBeouf, sa réaction est étonnante

Alors qu'ils sont tous deux en train de promouvoir un film ("High Life"), Robert Pattinson et Mia Goth ont constaté que l'actualité porte également sur leurs ex respectifs, FKA Twigs et Shia LaBeouf... qui seraient en couple ! Une drôle de situation que les deux intéressés gèrent très différemment.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater