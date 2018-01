Robert Pirès passionnel avec sa femme : Baiser fougueux aux Antilles

"Love is in the air" à Saint-Barth'. Marié depuis 2006 à Jessica Lemarié, Robert Pirès partage toujours une belle complicité avec sa ravissante épouse près de douze ans après lui avoir dit "oui". Pour preuve, la photo postée sur Instagram par sa moitié. Au cours d'une sortie en mer, l'ancien footballeur français de 44 ans et sa femme ont échangé un tendre baiser immortalisé par un selfie.