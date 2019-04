Roberto Alagna et la disparition de sa chère Florence : "Je suis mort avec elle"

Jusqu'au 4 avril 2019, Roberto Alagna est Otello dans l'opéra de Verdi présenté à la Bastille, à Paris. À partir du 11 avril, il endossera le rôle de Don José dans Carmen. À cette occasion, M, le magazine du Monde consacre un portrait passionnant du fougueux ténor, de ses débuts à chanter dans une pizzeria aux triomphes d'aujourd'hui. Alagna accepte de revenir sur une tragédie intime : la mort de sa première épouse, Florence.

Au début des années 1990, Roberto Alagna commence à chanter dans les plus grands opéras du monde. Un été, il rencontre Florence sur une plage. "Elle était vendeuse de fourrure quand il l'a rencontrée (...) Il lui a chanté une chanson, elle est tombée en pâmoison, elle a quitté son mari pour l'épouser", écrit M. En 1992, le couple accueille Ornella, leur unique enfant, mais le bonheur sera de courte durée : "Tout allait parfaitement dans ma vie, on était heureux, ma carrière explosait, se souvient Alagna. On venait d'avoir une petite fille, on avait acheté une maison. J'étais au volant d'une nouvelle voiture et j'avais l'impression de voler. Nous étions en vacances en Sicile, Florence a eu mal à la tête. On lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau, elle est morte quinze mois plus tard." Florence avait 29 ans.

J'avais l'impression de voler

Selon M, le ténor ne se serait jamais réellement remis de cette disparition : "C'était une fille incroyable, une Bretonne solide, courageuse, qui respirait la santé. Je suis mort avec elle, je ne suis plus le même depuis." Roberto Alagna a retrouvé l'amour et s'est même remarié, mais un tel malheur ne s'efface pas : "Avec toute cette souffrance emmagasinée, je n'ai plus jamais dormi, j'ai passé des années à craindre pour la vie de ma fille. Aujourd'hui encore, dès qu'un bonheur devient trop intense, je freine."

En 1996, Roberto Alagna épouse la soprano roumaine Angela Gheorghiu. Ils divorcent pour de bon, après s'être réconciliés, en 2013. Depuis 2015, le ténor français est marié avec la soprano polonaise Aleksandra Kurzak qui l'accompagnait sur scène lors des représentations d'Otello. En coulisses, Ornella Alagna veille sur son père. À 27 ans, elle est maman d'un petit garçon de 3 ans. Roberto et Aleksandra, eux, ont accueilli une petite Malena, le 24 janvier 2014.