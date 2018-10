Roberto Alagna et sa femme Aleksandra Kurzak : Ce qui va chambouler leur vie...

Pour la première fois, Roberto Alagna et sa nouvelle femme Aleksandra Kurzak unissent leurs voix sur un disque et le ténor de 55 ans avance une explication romantique pour justifier le choix de Puccini : "Parce que nous sommes amoureux." Un amour qui a donné naissance à une petite fille, dont le couple aimerait bien profiter pleinement...

Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak, qui se sont mariés en 2015, sont constamment sollicités pour divers projets mais "notre chance, c'est que les producteurs ont envie de nous réunir", affirme le ténor au JDD. Et d'ajouter : "Cela nous permet de voyager souvent avec notre fille, Malèna, qui n'a pas encore 5 ans." Une petite fille qui partage, comme ses parents, son temps entre la Pologne et l'Autriche – les amoureux ont une maison à Varsovie et un appartement à Vienne – mais aussi le reste du monde. Toutefois, les choses devraient vite changer... "On aimerait profiter encore deux ou trois ans de notre vie de grands voyageurs, mais après, quand notre fille ira à l'école, on préférera sans doute une autre organisation, bouger à tour de rôle", relate Aleksandra Kurzak.

Cette nouvelle vie, plus sédentaire, c'est aussi une volonté affichée par Roberto Alagna. "Je n'ai plus 30 ans, je suis déjà grand-père [sa fille Ornella, née de son premier mariage avec la regrettée Florence, a donné naissance à un petit garçon, NDLR] et j'ai trente-quatre ans de carrière d'opéra. (...) J'aimerais surtout trouver une vitesse de croisière pour mieux profiter de ma famille", jure-t-il. Il ne reste plus qu'à...

Thomas Montet