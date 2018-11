Roberto Alagna : Sa femme Aleksandra agacée par une gaffe de Laurent Ruquier

Roberto Alagna n'est pas près d'oublier son passage dans On n'est pas couché sur France 2, samedi 10 novembre 2018. Le ténor franco-italien de 55 ans était accompagné de son épouse, la soprano polonaise Aleksandra Kurzak, pour parler de leur collaboration sur leur premier album commun Puccini in love. Et, en début d'interview, l'animateur Laurent Ruquier a fait une déclaration qui n'a pas franchement plu à la belle brune de 41 ans.

Dans un premier temps, les parents de Malena (4 ans) ont évoqué leurs multiples projets, dont un qui se déroulera à Londres, à la Philharmonie, où ils se sont rencontrés. C'est alors que l'animateur de 55 ans a rappelé que ce n'est pas la première fois que Roberto Alagna rencontre l'une de ses moitiés dans cette ville. "Il faut qu'il arrête d'aller à Londres, à chaque fois qu'il va à Londres, il rencontre une comp...", a déclaré Laurent Ruquier qui s'est bien vite arrêté de parler après avoir vu le ténor lui faire signe de se taire. Mais c'était trop tard, Aleksandra Kurzak n'a pas vraiment apprécié cette intervention et l'a gentiment fait savoir en lançant : "Et ça c'est vraiment mal de poser ça maintenant. Compliment monsieur."

Cela n'a pas empêché Laurent Ruquier de poursuivre : "Parce que la précédente cantatrice [la soprano roumaine Angela Gheorghiu, NDLR], vous l'aviez rencontrée à Londres aussi." Aleksandra a répondu qu'il a dû en rencontrer "beaucoup d'autres" mais qu'elle préférait changer de sujet. Elle a tout de même tenu à préciser que Roberto Alagna avait demandé au directeur de casting que la soprano ne soit pas remplacée, parce qu'il ne souhaitait pas changer de femme à nouveau. "Je commence à prendre de l'âge, je fatigue", a alors conclu le papa d'Ornella (née de son ancienne union avec sa défunte épouse Florence). Classe...