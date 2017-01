Robin Thicke : Accusé de violences conjugales, il perd la garde de son fils !

Alors qu'il est toujours sous le coup d'une enquête des services sociaux de Los Angeles, après avoir été accusé de violences contre son fils Julian (6 ans), les choses s'aggravent pour Robin Thicke. L'ex-femme du chanteur Paula Patton, qui avait pourtant accepté une thérapie familiale, le charge violemment devant les tribunaux...

Comme le rapporte le site TMZ.com, Paula Patton a fourni à la justice des documents dans lesquels elle affirme que Robin Thicke aurait un comportement violent depuis des années. Elle raconte avoir elle-même été victime des coups de son ex-époux, en mai 2013 déjà. Elle relate ainsi une altercation survenue pendant le Festival de Cannes, affirmant que le chanteur lui aurait mis un coup de poing avant de la pousser au sol. Il l'aurait aussi menacée de lui "exploser [sa] putain de tête". Paula Patton s'appuie également sur un autre événement similaire, cette fois en février 2013, alors qu'elle tournait le film Warcraft. Selon elle, son époux l'avait rejointe sur le tournage et devait garder Julian mais il avait piqué une crise de nerfs parce qu'il n'arrivait pas à faire de grasse matinée le matin à cause de son fils, qui était déjà réveillé...

Paula Patton, qui accuse aussi son mari d'avoir mis une fessée à Julian un jour où le bambin avait eu le malheur de réclamer un câlin avant de s'endormir, affirme qu'il souffre de dépendance à la cocaïne et qu'il l'aurait trompée avec une autre femme pendant leur mariage.

Ce portrait très peu flatteur et à charge, qui est supposé permettre à Paula Patton d'obtenir la garde totale et définitive de Julian, laisse perplexe le clan de Robin Thicke. "Si ces allégations datant de plusieurs années étaient vraies, pourquoi est-ce qu'elle les met sur la place publique seulement maintenant, en pleine guerre pour la garde, qu'elle est d'ailleurs la seule à violer malgré le jugement rendu [qui accordait jusqu'à présent une garde partagée, NDLR] en refusant à Robin de pouvoir voir son fils ?", s'étonne un proche auprès de TMZ. Toutefois, depuis cette déclaration, l'ex-couple s'est présenté devant la justice le 26 janvier et le juge a accordé, de manière temporaire, la garde totale à Paula Patton. Robin Thicke n'a donc pas le droit de les approcher, Julian et elle...

La guerre est loin d'être terminée car l'avocat de Robin Thicke affirme que l'enquête menée par les services sociaux de Los Angeles, après les déclarations de Julian selon lesquelles le chanteur l'aurait frappé, lave son client de tout soupçon. Il affirme aussi que c'est au tour de Paula Patton d'être sous le coup d'une enquête pour "abus émotionnel"....

Thomas Montet