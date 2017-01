Robin Thicke : Accusé de violences contre son fils, il l'a enfin revu !

Malgré la guerre qui l'oppose à son ex-femme Paula Patton, Robin Thicke a finalement pu passer du temps avec son fils Julian (6 ans), dont la garde totale a été temporairement accordée à madame après les déclarations du garçonnet qui disait que son père l'avait frappé...

Comme le rapporte le magazine People, le chanteur, pourtant sous le coup d'une mesure d'éloignement d'une distance de 100 m de son ex-femme, son ancienne belle-mère et son fils, a donc pu voir Julian grâce à une décision de justice lui accordant un droit visite trois fois par semaine dans un "lieu neutre". La première rencontre s'est faite vendredi 27 janvier. "Mais pour des raisons professionnelles, le samedi, il n'a pas exercé son droit de passer du temps avec son fils et le médiateur. Paula a toutefois proposé d'autres moments pour que Julian puisse le voir avec le médiateur pendant le week-end mais Robin a décliné. C'est donc comme ça qu'agit un père qui prétend vouloir passer du temps avec son fils...", a déclaré une source proche.

Depuis plusieurs semaines, Robin Thicke et Paula Patton s'affrontent devant les tribunaux pour la garde de Julian. Le chanteur, qui fait l'objet d'une enquête des services sociaux, jure ne s'être jamais montré violent contre le petit garçon alors que son ex-femme clame le contraire et a fait une déclaration à charge contre lui. "Paula n'arrête pas de vouloir l'enterrer et lui nuit considérablement pour mettre l'opinion publique contre lui. Il n'a pas mené une telle campagne contre elle. Il prend tout cela extrêmement au sérieux. Ne recevoir que de la négativité est très triste et très dur", a tempéré une autre source.

Une prochaine audience devant le juge doit avoir lieu le 24 février.

Thomas Montet