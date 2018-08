Robin Thicke : Bientôt papa pour la 3e fois, sa chérie April (déjà) enceinte !

Ils n'auront pas perdu de temps ! Six mois après la naissance de leur petite Mia (née le 22 février), Robin Thicke et April Love Geary ont déjà mis un second bébé en route.

Mardi 21 août 2018, le chanteur de 41 ans et le mannequin de 23 ans (en couple depuis 2015) ont effectivement annoncé l'heureux événement sur Instagram. Sur la page du top model, c'est une adorable vidéo de Mia qui est mise en avant, la fillette tenant entre ses mains la dernière échographie de sa maman.

"Quelqu'un va devenir grande soeur l'année prochaine ! Nous sommes très heureux de partager avec vous que je suis de nouveau enceinte ! On découvrira samedi si c'est un garçon ou une fille", a écrit April Love Geary. Et de préciser qu'elle est enceinte de deux mois et demi. "La date de terme est le jour de l'anniversaire de Robin", a-t-elle ajouté. L'interprète du tube Blurred Lines est né le 10 mars.