Robin Thicke en couple avec April Love : La jeune bombe pousse un coup de gueule

Qu'importe leurs dix-huit ans d'écart... Robin Thicke et la jeune April Love Geary sont fous d'amour l'un pour l'autre. Le chanteur de 40 ans et la bombe américaine filent le parfait amour depuis plus de deux ans, date à laquelle ils ont officialisé leur idylle sur le tapis rouge du gala de l'amfAR lors du festival du film de Cannes.

Depuis, les deux tourtereaux partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux, malgré les nombreuses critiques des internautes qui voient d'un mauvais oeil leur différence d'âge. "Nous, on profite et on VIT tandis que notre différence d'âge dérange encore et toujours beaucoup d'entre vous", s'est-elle plainte sur sa page Instagram en légende d'un selfie de couple. "La meilleure des vengeances, c'est le bonheur. Rien ne rend les gens plus fous que de voir quelqu'un heureux et profiter de la vie", a-t-elle ajouté dans sa biographie.

Pas sûr que cela suffise à faire taire ses détracteurs. Ils sont plus de 100 000 à suivre les aventures de la bombe de 21 ans, qui a récemment profité d'un séjour paradisiaque aux Maldives avec son amoureux. Robin et April ont passé la semaine sous le soleil, à se prélasser sur les plages de sable blanc en sirotant des cocktails. Le chanteur, divorcé de l'actrice Paula Patton, a aussi surpris sa belle avec un dîner aux chandelles les pieds dans l'eau avant de recouvrir son lit de pétales de roses. Quel romantisme !

De retour au bercail ce mardi 25 avril. Robin et April ont été photographiés en train de faire des courses à Los Angeles, en compagnie de Julian (7 ans), le fils que l'acteur a eu avec son ex-femme. Rappelons que l'ancien couple se dispute depuis plusieurs mois la garde du petit garçon. Paula Patton, que l'on a vue dans Mission Impossible : Protocole Fantôme, accuse son ex de maltraitance et de consommation de cocaïne et espère donc à obtenir sa garde exclusive.