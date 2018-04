Robin (Wild) : Déshydratation, regrets... Il s'explique sur son abandon

Lundi 2 avril 2018, M6 a proposé un épisode de Wild plein de rebondissements. Dans un premier temps, Bruno a été contraint de quitter l'aventure pour raisons médicales. Il ne pouvait en effet plus bouger à cause d'une sciatique, difficile dans ces conditions de poursuivre la course. Son binôme Samuel et lui ont vite été remplacés par Éléonore et Emmanuel, les précédents éliminés.

Robin, quant à lui, a abandonné à la fin de la deuxième course dans le désert de Kalahari. Alors qu'il s'était donné à fond, il ne l'a pas remportée, ce qui lui a donné un sacré coup au moral. Sa partenaire Samantha a ainsi été entraînée dans sa chute. Une décision qui n'a pas fait l'unanimité.

Le candidat s'est épanché sur les raisons de son départ, sur Instagram. "Psychologiquement épuisé après un gros coup de flippe au moment de ma déshydratation, j'ai douté de mes capacités à poursuivre Wild. (...). J'ai bien entendu pris le temps d'expliquer mon choix à Samantha avant de l'annoncer officiellement et je la remercie encore pour sa compréhension et sa bienveillance. Sur le moment, c'était pour moi la meilleure décision à prendre. (...) Avec du recul, abandonner cette course de survie est certainement une des plus mauvaises décisions que j'ai prises. Jusqu'ici, j'ai beaucoup de regrets. (...) C'est un échec personnel d'avoir fait ce choix", a-t-il écrit.

En conclusion, il a donné raison aux personnes qui l'ont critiqué pour son départ volontaire et il s'est une fois de plus excusé auprès de Samantha.