Robin Williams aurait été grand-père : Le prénom symbolique de son petit-fils

Robin Williams est mort le 11 août 2014. La star de Jumanji s'est suicidée, laissant son épouse Susan Schneider inconsolable, tout comme ses trois enfants. Zak Williams, son fils aîné de 36 ans né de son mariage avec Valerie Velardi, vient d'avoir un fils. Il a choisi un prénom qui rend hommage à son regretté père.

Zak Williams et sa fiancée Olivia June ont accueilli un fils le 22 mai 2019. Le magazine People publie les premières photos du couple (prises par Zelda Williams, la demi-soeur de Zak) et de leur nouveau-né qu'ils ont appelé McLaurin Clement. McLaurin était le second prénom de Robin Williams. Ce n'est évidemment pas anodin. Depuis le suicide de son père, Zak s'engage et lutte contre les maladies mentales. "C'est en aidant les autres que j'ai commencé à guérir", avait-il confié à People en 2014 à propos de son deuil. Zak Williams est également entrepreneur et investisseur.

Marié de 1978 à 1988 à la mère de Zak, Robin Williams a ensuite épousé la nounou. Avec Marsha Garces, dont il fut l'époux de 1989 à 2010, il a eu deux autres enfants : Zelda (29 ans) et Cody (27 ans). Sur son compte Instagram, la jeune actrice dont le prénom est un clin d'oeil de son père au jeux vidéo The Legend of Zelda dont il était fan, a publié deux photos de son premier neveu sur Instagram : "La nouvelle est enfin sortie : je suis tata ! Je vous présente McLaurin Clement Williams, que l'on surnomme Mickey ou Dr. Bébé ! C'est un adorable ptérodactyle, une merveille qui roucoule, et je l'aime déjà tellement. Toutes mes félicitations à Zak et June."