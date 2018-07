Robin Williams : Sa première épouse acceptait ses infidélités

Quatre ans après sa disparition, Robin Williams est la star d'un nouveau documentaire intitulé Come Inside My Mind. Un film produit par la chaîne HBO et qui revient sur la vie de l'humoriste, aussi bien sous les feux des projecteurs qu'en coulisses. Parmi les témoignages de proches assemblés, il en est un qui n'est pas passé inaperçu lors de sa diffusion en Angleterre ce 29 juillet 2018. Celui de sa première femme, Valerie Velardi.