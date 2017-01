Robin Williams voulait jouer dans Harry Potter, mais a été recalé...

Quinze ans après L'École des sorciers, premier opus de la saga cinématographique Harry Potter, une langue s'est déliée. Celle de Janet Hirshenson, une directrice de casting à qui l'on doit les distributions de Cluedo, Princess Bride, Beetlejuice, Quand Harry rencontre Sally, Maman, j'ai raté l'avion !, Jurassic Park, Madame Doubtfire... et Harry Potter à l'école des sorciers. Bien qu'elle ne soit pas créditée sur les autres volets de la franchise, son rôle est indéniablement crucial car ses choix ont conditionné l'existence d'Harry Potter au cinéma et ont propulsé bon nombre de comédiens.

Dans une interview accordée au Huffington Post, la directrice de casting aujourd'hui à la retraite fait des révélations croustillantes sur son travail au service du sorcier. En effet, elle révèle par exemple comment Daniel Radcliffe a été casté pour Harry Potter à l'école des sorciers, qu'Emma Watson avait une rivale... et que Robin Williams aurait pu tenir l'un des rôles-clés de ce premier volet – et du reste de la saga du coup.

En effet, l'acteur qu'elle avait casté dans Madame Doubtfire (peut-être l'un des rôles les plus iconiques du regretté comédien) voulait incarner Rubeus Hagrid, demi-géant sorcier gardien des Clés et des Lieux à Poudlard et fidèle bras droit d'Albus Dumbledore. Un personnage haut en couleur qui est resté dans toutes les mémoires et qui fut incarné par Robbie Coltrane dans les huit films.

"Robin avait appelé le réalisateur [Chris Colombus, à qui l'on doit Madame Doubtfire, NDLR] parce qu'il voulait vraiment être dans le film, mais il y avait un ordre – 'uniquement des Britanniques' – et une fois qu'il avait dit non à Robin, il n'allait pas dire oui à quelqu'un d'autre, c'est certain", explique la directrice de casting pour rebondir sur le fait Liam Aiken, le jeune héros de Ma meilleure ennemie, avait été le seul acteur américain réellement envisagé pour jouer Harry.

Admettons que Robin Williams ait eu l'aval de Colombus, il aurait ensuite fallu obtenir la bénédiction de J.K. Rowling, l'auteur de la saga littéraire. Et l'écrivain britannique n'avait qu'un seul et unique acteur en tête pour jouer Hagrid : Robbie Coltrane.