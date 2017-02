Rocco Ritchie : Le fils de Madonna officialise avec sa petite amie, Kim Turnbull

Le frère de Lourdes (20 ans), Mercy (11 ans), David (11 ans) et désormais des jumelles Estere et Stelle (4 ans) semble avoir trouvé l'équilibre parfait depuis qu'il vit à Londres avec son papa. Pour rappel, Kim Turnbull est la petite-fille du sculpteur écossais William Turnbull (décédé en 2012) et se fait progressivement un nom dans l'univers de la mode puisqu'elle aspire à devenir mannequin. En janvier 2016, elle avait notamment défilé pour la marque Maharishi. Le fait qu'elle se rapproche de la maison Versace est probablement le signe qu'elle réapparaîtra très prochainement à d'autres défilés...