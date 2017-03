Rochelle Humes maman : La photo de son cordon ombilical fait polémique

Le famille Humes s'agrandit ! Ce week-end, Rochelle et Marvin Humes ont accueilli leur deuxième enfant. À 27 ans, la chanteuse, qui a connu le succès avec le groupe S Club 8, avant de rejoindre The Saturdays il y a dix ans, a donné naissance à une petite Valentine Raine, le 10 mars dernier.

Dans la foulée, les heureux parents qui ont déjà l'adorable Alaia Maia (3 ans) ont annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, présentant le bout de chou à leurs milliers d'abonnés. "Moi qui ne pensais jamais tomber amoureux d'une autre fille : aujourd'hui j'en aime trois", a écrit Marvin Humes sur sa page Instagram où il a publié une photo de lui et du bébé.

Le chanteur de 31 ans, ancien membre du groupe VS, a ensuite présenté son bébé à ses copains du groupe JLS, dont il a fait partie. "Quatre hommes, un garçon et une petite fille", a-t-il écrit en légende d'une photo de lui avec Aston Merrygold, Ortise Williams et JB Gill avec son fils Ace Jeremiah, les yeux rivés sur Valentina.