Rodrigo Alves : La nouvelle opération choc du "Ken humain"

Selon le Daily Mail, celui qui aime porter des vêtements de femme au risque de se faire couper les vivres par son milliardaire de père, s'est fait injecter du placenta dans les veines lors de sa dernière intervention peu orthodoxe. "Dans le but de paraître toujours jeune et de maintenir les opérations de chirurgies esthétiques que j'ai subies, je dois suivre des traitements anti-âge", a-t-il expliqué. En plus de cette technique surprenante, l'homme de 34 ans s'est fait faire un lifting des sourcils et s'est aussi vu administrer des injections de botox et vitamines.