Rodrigo Alves, le Ken humain : Ange figé qui exhibe ses faux pectoraux

Halloween 2017, c'est parti ! Si l'apparence de Rodrigo Alves n'a absolument rien d'angélique, celui que l'on surnomme le Ken humain a malgré tout choisi de sortir auréole, plumes et ailes blanches pour la soirée déguisée à laquelle il a participé le 26 octobre à Hollywood. Cette apparition est la première depuis la dernière intervention sanglante qu'il a subie : une greffe des cheveux qui a eu lieu le 20 octobre dernier à Beverly Hills, qui a duré plus de sept heures, lui a coûté plus de 20 000 euros et dont le but était d'avoir l'air plus jeune et plus féminin. L'effet recherché est-il au rendez-vous ? Pas sur...

Effectivement plus chevelu que d'ordinaire, Rodrigo Alves avait surtout à coeur d'exposer son anatomie et tout particulièrement ses faux pectoraux. Couvert d'autobronzant, l'animateur télé de 34 ans a fait le show sur Hollywood Boulevard. "Angel Roddy", s'est-il lui-même surnommé sur Instagram, proposant un petit déhanché en bonus.