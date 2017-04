Rodrigo Alves, le Ken humain : Nouvelle opération et grosse contrariété...

Il y a quelques jours, Rodrigo Alves avait annoncé au Daily Mail sa dernière intervention chirurgicale. "Je suis allé dans un spa à Istanbul pendant dix jours et m'y suis fait aspirer trois litres de graisse, réinjectés dans mon postérieur", avait-il confié, assurant qu'il allait également subir très prochainement sa dixième rhinoplastie. Lundi à Londres, il s'était rendu au cabinet du Dr Deniz Kanliada pour se faire liposucer le dos, la taille et les jambes, avant de s'offrir de nouvelles injections au visage. Plus rien ne l'arrête !

En l'espace de dix ans, le Brésilien aura au total subi 57 opérations de chirurgie esthétique et environ 110 procédures variées, non sans risques. Au total, il a dépensé près de 470 000 euros pour couvrir ces frais. "Je pense que je me transforme, je passe du Ken humain à Peter Pan. Je ne veux pas vieillir et je pense que j'y travaille bien", a-t-il confié au Daily Mail, affirmant par ailleurs que d'autres opérations sont prévues dans les mois à venir. Outre une dixième rhinoplastie, il prévoit en effet de changer la couleur de ses yeux au laser. "Les gens disent que je suis un monstre et que je suis accro à la chirurgie. Mais je ne veux pas ressembler à tout le monde. Je veux me démarquer." C'est "réussi"...