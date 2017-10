Rodrigo Alves : Le Ken humain s'achète des cheveux, une intervention sanglante

Rodrigo Alves a subi plus de cinquante opérations de chirurgie esthétique, une nouvelle vient de s'ajouter à sa très longue liste. Après être parti jusqu'en Inde pour changer la couleur de ses yeux, celui que l'on surnomme le Ken humain est passé entre les mains d'un autre chirurgien à Los Angeles, le Dr John Kahen. Installé dans le chic quartier de Beverly Hills, ce médecin spécialisé dans les implants capillaires a reçu la visite de Rodrigo Alves le vendredi 20 octobre.

Durant plus de sept heures et après avoir déboursé plus de 20 000 euros, l'animateur télé de 34 ans s'est fait poser de nouveaux cheveux, dans la douleur. Quelque 3000 follicules ont été implantés. La greffe qu'il a subie a laissé son crâne en sang mais qu'importe, le Ken humain avait encore la motivation de réaliser des selfies et tourner des vidéos. Le but de cette énième intervention extrême : avoir l'air plus jeune et plus féminin selon les dires de l'intéressé. "J'ai demandé au Dr Kahen et à son équipe d'abaisser ma ligne de cuir chevelu, pour que cela me rende plus jeune", explique-t-il au Mail on line. Ce n'est pas la première fois que Rodrigo Alves retouche sa chevelure. Le phénomène brésilien avait déjà bénéficié d'implants en 2015.

Passés plus de cinquante fois entre les mains de chirurgiens esthétiques aux quatre coins du monde, le Ken humain a déjà dépensé plus de 450 000 euros au total. Dans une récente interview, il révélait qu'il pourrait aussi changer de sexe pour devenir une Barbie humaine.