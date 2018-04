Rodrigo Alves : Le Ken Humain se glisse dans la peau d'une femme

Rodrigo Alves est devenu célèbre grâce à un impressionnant nombre d'opérations de chirurgie esthétique ! Il surprend ses fans en leur dévoilant son nouveau visage ; internet et les réseaux sociaux font la connaissance de son alter go, Jessica.

Rodrigo compte plus de 600 000 followers sur Instagram, avec qui il partage les images de son quotidien. Cette semaine, le Brésilo-britannique de 34 ans y a publié un diaporama de selfies. Il y apparaît coiffé d'une perruque et d'un diadème et habillée d'un soutien-gorge rouge.

Ses abonnés ont ainsi rencontré son alter ego, Jessica Alves.