Rodrigo Alves : Le Ken humain vise une nouvelle opération de l'extrême

"Je porte des lentilles de couleurs fabriquées par un artiste américain, dont chaque paire coûte 400 euros. J'en possède 14 couleurs différentes mais j'en ai assez des lentilles. Mes yeux sont bruns et je souhaiterais qu'ils soient gris clair. C'est possible de changer cela : le chirurgien n'a qu'à poser un implant de couleur sur mon iris. Ca se fait aux Etats-Unis ou en Angleterre pour des raisons médicales, notamment pour les gens qui n'ont pas l'iris pigmentée. Mais tout l'argent du monde ne suffirait pas à convaincre un médecin anglais ou américain de me le faire pour des raisons esthétiques", a-t-il confié au DailyMail avant son séjour.

Malheureusement pour le jeune accro au bistouri, il semblerait que son nouveau rêve soit aussi tombé à l'eau en Inde. "Je suis très déçu aujourd'hui... Mais Dieu sait tout mieux que personne et il veille sur moi. Rien n'arrive sans raison", a-t-il écrit sur sa page Instagram, message accompagné d'un émoticône en forme d'oeil. Connaissant la ténacité du bonhomme, qui a déjà déboursé 430 000 euros en chirurgie esthétique et vise à décrocher le record du monde du nombre d'opération, il faudra plus qu'un refus pour le décourager. Rodrigo a toujours trouvé un moyen d'obtenir ce qu'il voulait, quitte à mettre sa santé en danger.