Roger Federer : Ce qu'il ne veut plus faire sans sa femme Mirka

Roger Federer a livré un duel de qualité le 3 novembre 2018 face à Novak Djokovic à l'AccorHotels Arena, un face-à-face qui s'est malheureusement soldé par une défaite du Suisse en demi-finale Rolex Paris Masters, sous les yeux de son épouse Mirka.

Qu'importent ses tournois, le troisième joueur mondial de 37 ans ne se déplace jamais sans sa famille, celle à qui il est marié depuis 2009 mais aussi leurs quatre enfants, les jumelles Myla Rose et Charlene Riva, 9 ans, et les jumeaux Lenny et Leo, 4 ans. Dans une interview accordée au Sunday Times le 4 novembre dernier, Roger Federer s'est laissé aller à quelques confidences. C'est ainsi qu'il a déclaré qu'il ne pouvait pas dormir sans sa femme : "Je refuse de quitter le lit que je partage avec ma femme. Nous avons toujours voulu des enfants, mais mon rêve était d'être avec elle, pas dans une autre chambre." "Je préférerais dormir avec des enfants hurlants plutôt que loin de ma femme", a-t-il ajouté.

Voyager sans cesse avec ses quatre enfants implique que ceux-ci soient scolarisés à domicile et que des professeurs les suivent dans leurs multiples escales. Une fois que l'heure de la retraite aura sonné, Roger Federer a d'ores et déjà prévu que ses deux filles et ses deux garçons seront scolarisés dans des écoles publiques. Mais ce moment-là n'est pas encore arrivé pour le champion suisse qui n'a pas prévu de ranger sa raquette de sitôt.