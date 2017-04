Roger Karoutchi : Cambriolé, le sénateur perd une grosse somme...

Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine du parti Les Républicains, a été cambriolé mardi 11 avril 2017, rapporte le journal Le Parisien. L'élu réside dans un appartement de Paris, situé dans le très chic quartier de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement.

Selon les informations du journal, le préjudice est estimé à plus de 26 000 euros. Une bien jolie somme, sans doute calculée en fonction de l'état d'usure des objets volés, qui correspond à "un médaillon en forme de coeur avec diamants estimé à 3 000 euros, cinq montres dont deux Rolex à 15 000 euros, une bague Gucci à 2000 euros, un ordinateur de 1 500 euros contenant des 'données sensibles du Sénat', des bijoux, des stylos Montblanc, un porte-feuille Yves Saint-Laurent..." Le vol a eu lieu dans la matinée et les voisins semblent n'avoir rien vu ni entendu. L'appartement du sénateur, découvert par le grand public en 2009 après son coming out, est localisé au 3e étage de l'immeuble et la porte a été forcée.

Le Parisien affirme que "l'enquête a été confiée au 3e DPJ (district de police judiciaire) de Paris" et que "l'identité judiciaire s'est déplacée pour passer la scène au peigne fin".

Thomas Montet