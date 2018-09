Rohff harcelé par une femme qui se présente à son domicile

Recevoir des commentaires sans fondement sur les réseaux sociaux n'a rien de bien inquiétant, sauf quand les messages provenant d'une même personne se multiplient et se font de plus en plus intenses. C'est ce qui est arrivé à Rohff ces derniers mois.

Confirmant une information du Point, l'avocate du rappeur indique que son client a bel et bien déposé une plainte pour harcèlement au commissariat de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) "il y a quelques jours". Me Malika Ibazatene révèle que le harcèlement dont est victime Rohff (Housni Mkouboi de son vrai nom) ne date pas d'hier. "Cela fait un an et demi qu'il est harcelé par une femme qu'il ne connaît pas, a-t-elle raconté à l'AFP. Pendant ce laps de temps, elle a posté 3 000 commentaires sur son compte Instagram, des messages complètement incohérents. Jusque-là, c'était ennuyant mais il ne donnait pas suite."

Mais l'affaire a pris une toute autre tournure lorsque la harceleuse a découvert l'adresse du chanteur : "Elle a réussi à trouver son adresse, elle lui a volé du courrier et a obtenu son numéro de téléphone, elle l'a appelé plusieurs fois sur son portable et elle a fini par sonner chez lui." Une situation qui a poussé Rohff à prévenir la police et à saisir la justice pour la sécurité de ses enfants : "Rohff est capable de se défendre lui-même, mais il ne veut pas faire courir de risque à ses enfants."

Le "Padre" du rap est le papa de quatre enfants, dont deux garçons qu'il affiche parfois sur Instagram, notamment le 3 mars 2018 à l'occasion de l'anniversaire du plus jeune des deux, Rahim.