Roland-Garros 2018 : Alain-Fabien Delon proche de la petite-fille d'une icône

Alors que le grand final de Roland-Garros approche à grands pas, les VIP étaient encore très nombreux dans les travées du court Philippe-Chatrier ce jeudi 7 juin. Au menu notamment, la suite et la fin de la rencontre qui opposait Rafael Nadal à Diego Schwartzman. Sous le soleil et une belle chaleur, ils ont apprécié la victoire en trois sets à un (4-6 / 6-3 / 6-2 / 6-2) du N°1 mondial qui a réussi à inverser la vapeur en profitant de l'interruption de son match par la pluie la veille pour se relancer.

Dans les tribunes, Alain-Fabien Delon (23 ans) a apprécié le spectacle, et en charmante compagnie. L'ex de Capucine Anav – c'est elle qui a rompu – était aux côtés de Kiera Chaplin (35 ans) qui, comme son nom l'indique, est bien une descendante de Charlot, Charlie Chaplin. Les deux jeunes gens se connaissent déjà depuis quelque temps, puisqu'en novembre 2017, le coiffeur autrichien Peter Schaider les avait choisis pour une campagne publicitaire. Inséparables, nos deux complices (qui ont admiré le match de Nadal ensemble et ont posé dans le Village international) seront également aux prochaines 24 Heures du Mans. Au risque de créer une rumeur, celle d'un possible couple.

Comédienne et mannequin, Kiera Chaplin est le cinquième petit-enfant de Charlie Chaplin. Elle a récemment eu le privilège de figurer dans l'édition 2018 du célèbre calendrier Pirelli. On a pu également la voir notamment dans le film romantique L'Importance d'être Constant, adapté de la pièce de théâtre d'Oscar Wilde.

Sur le chemin, les deux enfants de stars ont croisé de nombreuses autres personnalités, d'Élodie Frégé à Mike Tyson en passant Reem Kherici, Manu Katché, Cécile de Ménibus, Imany, Sandra Sisley, Cyrille Eldin, Pascal Elbé, Valérie Bégue, Marie-Christine Adam, Jean-Claude Narcy et Alice Bertheaume, Jain, Richard Anconina, Florent Peyre, Nicoletta, Margot Bancilhon ou encore Philippe Caroit.