Roland-Garros : Damir Dzumhur percute violemment un ramasseur qui s'effondre

Les Internationaux de France de tennis se poursuivent et, ce vendredi 1er juin 2018, les spectateurs ont pu assister au match entre Alexander Zverev et Damir Dzumhur. Au cours de la rencontre, le second est entré en collision avec un jeune ramasseur de balles, obligé de quitter le court...

En début d'après midi, sur le court Philippe-Chatrier, l'Allemand Alexander Zverev était opposé au Bosnien Damir Dzumhur et ce dernier se souviendra sans doute longtemps de son match. Non seulement éliminé en cinq sets, il a aussi violemment percuté un ramasseur de balles... Alors qu'un échange était en cours entre les deux joueurs, la balle est allée haut dans le ciel et, le jeune ramasseur de balles pensant bien faire en allant chercher la balle avant qu'elle retombe, s'est pris de plein fouet Damir Dzumhur ! Le jeune homme s'est effondré au sol quelques secondes avant que le joueur ne l'aide à se relever et s'inquiète de son état. Applaudi par les spectateurs de Roland-Garros, le garçon a eu droit à un câlin du Bosnien qui s'est confondu en excuses et l'a raccompagné vers la sortie. Alexander Zverev, tête de série numéro 2, a fini par battre Damir Dzumhur, tête de série numéro 26, sur un scoe de 6-2, 3-6, 4-6, 7-6, 7-5 après 3h54 de jeu.

Finale du Top 14 avant l'heure !! Grosse collision entre Dzumhur et un ramasseur de balles !! a fait mal a !! #RG18 #ROLANDGARROS pic.twitter.com/CgLfVcJxFH — France tv sport (@francetvsport) 1 juin 2018

Thomas Montet

