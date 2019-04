Rolling Stones, la tournée annulée : Mick Jagger va être opéré du coeur

"Je suis dévasté à l'idée de repousser notre tournée", déclarait Mick Jagger sur les réseaux sociaux après l'annonce, samedi 30 mars 2019, du report des dates nord-américaines des concerts des Rolling Stones. Le chanteur, malade, va devoir subir une opération au coeur.

En effet, le site Drudge Report et le magazine musical Rolling Stone (qui n'est pas lié au groupe malgré ce que laisse imaginer son titre) ont révélé que Mick Jagger devait être opéré du coeur afin que les médecins remplacent une valve cardiaque. Une intervention qui doit avoir lieu vendredi 5 avril 2019, à New York. "Les médecins ont dit à Mick qu'il ne pouvait pas partir en tournée pour le moment car il avait besoin d'un traitement médical", avait expliqué le groupe. Les Rolling Stones devaient commencer leur tournée de 17 dates, intitulée No Filter Tour, à Miami le 20 avril. Le groupe devait aussi passer par le Canada et des dates étaient programmées jusqu'au 29 juin.

Mick Jagger qui avait déclaré se sentir "désolé pour tous les fans en Amérique et au Canada qui ont pris des billets" et qui a ajouté qu'il "détest[ait] le fait de [les] laisser tomber comme cela", n'a jusqu'à présent pas connu de graves problèmes de santé alors qu'il a pourtant multiplié les excès. Le chanteur, père de huit enfants et même arrière-grand-père d'une petite Ezra, a notamment joué avec les limites du côté des drogues...

Figure légendaire et infatigable du rock, Mick Jagger a toujours fait le show pour le plus grand plaisir de ses fans. On se souvient ainsi de ses trois shows monumentaux les 19, 22 et 25 octobre 2017 à l'U Arena à Nanterre en France. Nul doute que l'artiste reviendra vite pour continuer d'écrire sa légende. "Je vais travailler très dur pour revenir sur scène aussi vite que possible. Encore une fois : je vous présentes mes excuses les plus plates", écrivait-il pour son public.

Thomas Montet