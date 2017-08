Romain (12 coups de midi) : Bientôt au casting d'une célèbre émission de TF1 ?

Après Christian Quesada et Timothée, Romain est le nouveau champion des 12 coups de midi (TF1). Fort de son succès, le jeune pompier volontaire de 21 ans enchaîne les émissions au côté de Jean-Luc Reichmann depuis le 15 juillet dernier. Et, au fil du temps, le candidat se livre de plus en plus. Ainsi, ce mardi 8 août 2017, celui dont la cagnotte s'élève désormais à 85 600 euros a confessé vouloir participé à une autre émission phare de la chaîne.

Alors qu'il devait répondre à la question de savoir si l'épreuve des poteaux se déroulait avant ou après celle de l'orientation dans Koh-Lanta, Romain a révélé à l'animateur des 12 coups de midi son souhait de participer un jour au jeu d'aventure. "Je rêve un peu de faire Koh-Lanta", a-t-il alors lâché. Et d'ajouter : "Je suis très très bien avec vous et j'espère que ça va durer encore longtemps mais après, aller voir Denis Brogniart sur une île déserte, ça me tenterait beaucoup aussi."

Pour la prochaine édition du programme, c'est raté. En effet, Koh-Lanta Fidji est déjà dans la boîte et sera diffusé dès le 1er septembre sur TF1. Toutefois, Romain a toutes ses chances pour les saisons suivantes. Et si jamais il retient l'attention de la production, le jeune sportif originaire de Viry-Châtillon ne serait alors pas le seul candidat des 12 coups de midi à participer à une autre émission. En effet, avant lui Christian Quesada, le recordman du programme, a tourné un épisode de Fort Boyard, prochainement diffusé sur France 2.