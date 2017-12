Romain (12 Coups de midi) : Il vient de s'offrir un beau cadeau avec ses gains

"C'est une chance à 21 ans d'avoir une telle somme en poche. Ça va me permettre de pouvoir acheter un appartement et de prendre mon indépendance. L'idée est de ne pas tout dépenser tout de suite. Mais je vais me faire quelques petits plaisirs comme les voyages un peu partout dans le monde", a déclaré Romain, éliminé des 12 Coups de midi après 60 participations et qui a remporté pas moins de 324 468 euros de gains.

Comme on l'apprend grâce au magazine Télé Loisirs, le pompier volontaire a tenu ses promesses, en tout cas celle de voir du pays. Romain s'est en effet récemment offert un voyage et pas n'importe lequel. Il s'est envolé pour le Sud-Ouest des Etats-Unis. Il a ainsi sûrement visité Los Angeles, Las Vegas et fait un tour dans le Grand Canyon. Bref, Romain s'est fait plaisir et il a bien raison.

Côté actualité, les téléspectateurs pourront le retrouver le 23 décembre prochain à 21h pour un prime spécial Les 12 Coups de Noël. Jean-Luc Reichmann recevra que le plateau Amir, Lorie Pester, Josiane Balasko et Agustin Galiana. Les personnalités joueront avec quatre Maître de midi : Romain, Tomothée, Xavier et bien sûr Christian Quesada.