Romain Bardet s'est marié le même jour que Warren Barguil

Tour de France et autres boucles obligent (Giro, Vuelta...), impossible pour les cyclistes professionnels de se marier en plein été. Contraints d'attendre la fin de la saison, les spécialistes de la route attendent souvent le mois d'octobre pour passer devant le maire. Romain Bardet et Warren Barguil font partie de la cuvée automne 2017. Le coureur de l'AG2R La Mondiale et de celui de la Sunweb se sont unis le 21 octobre dernier.

Amoureux très discret, Romain Bardet a épousé sa compagne de 25 ans Amandine Cid avec qui il est en couple depuis cinq ans et qui est originaire de Limoges. Une heureuse nouvelle que le troisième du dernier Tour de France (remporté par Christopher Froome) a annoncée sur sa page Instagram, photo à l'appui. "Just Married", a simplement indiqué le jeune coureur de 26 ans, publiant deux photos du grand jour. Sur la première, le chouchou de la Grande Boucle apparaît de dos dans un costume bleu, effleurant la main d'Amandine. La jeune mariée, diplômée d'une école hôtelière et actuellement étudiante en master II création d'espaces récréatifs et sportifs innovants, est également photographiée de dos dans sa robe, ouverte dans le dos et dotée de manches transparentes. Sur la seconde, les mariés posent sur la traditionnelle voiture-balai sur laquelle est inscrit "To the moon and back". Une photo légendée d'un simple "Merci" par Romain Bardet.