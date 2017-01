Romain Grosjean et sa femme Marion : Duo complice à la Fashion Week de Milan

Ils sont d'ordinaire sports mécaniques ou loto, et plutôt Suisse qu'Italie. Alors que la Fashion Week de Milan a débuté en fin de semaine dernière, Romain Grosjean et Marion Jollès Grosjean ont été invités à l'un des défilés, celui de Moncler Gamme Bleu, la ligne chic des doudounes Moncler, qui s'est tenu le 15 janvier dans la cité italienne de la mode.

Plongés dans une ambiance fausse neige, le champion de formule 1 de 30 ans et la journaliste d'Auto-Moto de 35 ans, et présentatrice du Loto sur TF1, n'ont pas enfilé leurs après-ski pour prendre place sur le front row. Le célèbre couple était plutôt élégant et sobre, robe noire et escarpins brillants pour madame, costume noir et chemise blanche pour monsieur. Les jeunes époux depuis 2012 et parents de deux petits garçons prénommés Sacha (3 ans) et Simon (1 an et demi) ont posé avec complicité devant les photographes.

Satisfaite de cette petite escapade en Italie, Marion Jollès Grosjean a posté un message sur Twitter avant de partir. "Bye Milan ! Très joli week-end à la découverte du monde de la mode avec @ThomBrowneNY @Moncler et évidemment @RGrosjean ! #fashion", a partagé la journaliste.