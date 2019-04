Romain Sardou séparé ? Il aurait retrouvé l'amour avec une sexy prof de yoga

Romain Sardou, 45 ans, serait officiellement séparé de la mère de ses trois enfants, Francesca Gobbi. Selon les informations d'Ici Paris, le fils du célèbre chanteur aurait retrouvé l'amour dans les bras musclés d'une professeure de yoga. Prénommée Kym, elle se met en scène sur Instagram ou sur YouTube, dévoilant à tous ses abonnés ses plus belles postures. Le couple supposé avait déjà fait une sortie le 29 mars pour Sauveteurs sans frontières, et ensuite lors de la présentation du livre Sardou Regards (Ramsay), lundi 15 avril 2019.

À 34 ans, Kym Thiriot est une femme très occupée. Professeure de yoga, championne d'équitation, chanteuse, youtubeuse mais aussi actrice, la jolie blonde mène une vie à 100 à l'heure. On comprend mieux pourquoi elle a tant besoin de pratiquer le "yoga intégral", qui "met particulièrement l'accent sur le fait de faire une distinction entre souffrir et s'ouvrir, tant sur le plan physique que sur le plan du coeur", selon son site officiel. Kym est également "végétarienne depuis la naissance" et auteure de trois livres sur sa passion pour le yoga.

Celle qui a appris le métier de comédienne au prestigieux Cours Florent, a fait des apparitions dans la saison 2 de Cherif (France 2), ainsi que dans un épisode de Commissaire Magellan. En ce qui concerne le chant, Kym Thiriot partage régulièrement les chansons qu'elle compose sur son compte Instagram. L'écriture, la chanson... voilà deux choses qu'elle a en commun avec Romain Sardou.