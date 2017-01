Roman Polanski : Sa fille Morgane, le "coeur empli de tristesse", réagit

"Je me suis réveillée dans la forêt loin de la méchanceté et la bêtise humaine....... et du mensonge", écrivait Emmanuelle Seigner, épouse de Roman Polanski, quelques heures après que ce dernier a poliment décliné l'invitation de l'Académie des César. Sa nomination en tant que président des César du Cinéma 2017 avait suscité de vives indignations car le cinéaste, accusé depuis quarante ans d'un viol sur mineure aux États-Unis, n'a toujours pas été condamné et fuit son jugement.

Le 25 janvier, alors que l'Académie dévoilait les nommés de sa 42e édition, c'était au tour de Morgane Polanski, la fille du réalisateur polonais, de réagir. La jeune comédienne, qui vient de fêter son 24e anniversaire, ne cache pas sa tristesse. En légende d'une photo montrant une femme pleurant des larmes de sang, l'héroïne de la série Vikings dit avoir le "coeur empli de tristesse face à la cruauté et la stupidité du genre humain". Dans les hashtags, la jeune femme parle d'injustice et de mauvais combat.