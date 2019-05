Romane Bohringer à Cannes : ses pieds lacérés par ses talons hauts

Les coulisses de Cannes font beaucoup moins rêver que les luxueuses tenues de stars. Présente lors du Festival de Cannes en tant que membre du jury de l'Oeil d'Or, Romane Bohringer a dévoilé sur Instagram un cliché de ses pieds abimés après sa montée des marches.

Alors qu'elle foulait le tapis rouge à l'occasion de la projection du film The Dead Don't Die de Jim Jarmush, l'actrice de 45 ans a vu ses pieds compressés par des talons hauts particulièrement rudes. "Le problème à Cannes, c'est les talons", a t-elle écrit en légende d'une photo très parlante. Ses pieds sont véritablement lacérés et rougis par ses chaussures. Les abonnés de Romane Bohringer ont été plus de 2 300 à plébisciter sa photo. "C'est tellement à l'inverse du culte de la beauté des réseaux sociaux et du Festival de Cannes, j'adore", a fait savoir une internaute.

Il est vrai que lorsqu'on jette un oeil aux montées des marches de Cannes, les talons hauts sont quasiment obligatoires pour les stars. Si bien qu'une fausse rumeur disait en 2015 que certaines femmes avaient été priées de quitter le tapis rouge pour être restées à plat. Une polémique vite éteinte par les dirigeants du festival.