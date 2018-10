Romane Bohringer : Cette manie dégoûtante qu'elle assume volontiers

Actuellement à l'affiche des salles de cinéma avec L'Amour flou aux côtés de son ex-compagnon Philippe Rebbot, et sur les planches avec L'Occupation, Romane Bohringer est sur tous les fronts. Dans le magazine spécial week-end du Parisien (daté du 12 octobre 2018), l'actrice et réalisatrice se confie sur des choses inavouables. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela vaut le détour.

On découvre par exemple que la fille de l'iconique Richard Bohringer adore... se ronger les ongles de pied. Des détails peu ragoûtants qu'elle donne sans fard. "Je le fais depuis toujours. Et après, je les mange ! J'aime le bruit quand je les croque", avoue-t-elle. Et de reconnaître : "Ce n'est pas glamour." Pour autant, Romane ne s'arrêtera jamais de le faire. Elle révèle en prime qu'elle a donné le pli à son fils Raoul, 7 ans, et que cela "agaçait beaucoup" son ex Philippe Rebbot, avec qui elle partage l'affiche dans L'Amour flou.

Romane Bohringer se dévoile également en acheteuse compulsive, elle révèle pleurer sur des chansons de Céline Dion, n'avoir pas de marge de tolérance concernant les gens ivres ou encore avoir arrêté la cigarette "pour faire plaisir" à sa fille Rose, 9 ans. Et d'avouer à ce sujet : "Je regrette tout dans la cigarette : l'odeur, le geste, la chaleur dans la gorge, fumer après l'amour... En plus, j'ai pris 10 kilos, et j'ai dû changer tous mes jeans."