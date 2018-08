Romane Bohringer, sacrée devant ses deux enfants et Elsa Lunghini

Clap de fin pour une très belle et riche édition festival du film francophone d'Angoulême. Ce dernier s'est refermé dimanche soir, le 26 août 2018, avec le traditionnel palmarès et le triomphe du film Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin, primé à trois repris, notamment avec le prix du meilleur film. La présidente du jury, l'actrice Karin Viard, a remis au réalisateur le Valois TV5 Monde de diamant devant plus de 700 personnes. Les actrices Elsa Lunghini et Camélia Jordana ont respectivement remis deux autres prix pour Shéhérazade : le Valois Magelis des étudiants francophones et le Valois Sacem de la musique de film qui a été composée par Mouss et Hakim (Zebda).

Ce long métrage, qui sort le 5 septembre dans les salles, raconte l'histoire de Zachary (Dylan Robert), un jeune délinquant qui traîne dans les quartiers populaires de Marseille où il tombe amoureux de Shéhérazade, une prostituée de son âge. Les acteurs ne sont pas des professionnels. Huit mois de castings dans les foyers ou à la sortie des prisons marseillaises ont permis au réalisateur de trouver notamment Dylan Robert, un jeune repris de justice.

Le public a quant à lui honoré L'Amour flou de Romane Bohringer et Philippe Rebbot, une comédie sur leur séparation. Tous deux ont reçu le trophée des mains de Laurent Voulzy, sous les yeux de leurs enfants, Rose (9 ans et demi) et Raoul (7 ans), qui leur donnent la réplique à l'écran et sont apparus sur le tapis rouge.

Autre gagnant du festival angoumoisin, qui en dix ans s'est imposé comme la rampe de lancement pour les films francophones de l'année : Tout ce qu'il me reste de la révolution de Judith Davis. Il a reçu le Valois du jury. Pour cette 11e édition, les acteurs primés sont Milya Corbeil-Gauvreau dans Les Rois Mongols de Luc Picard, et côté masculin, Félix Maritaud dans Sauvage de Camille Vidal-Naquet. Le Valois du scénario à été remis à Sofia de Meryem Benm'Barek. Pour le Valois René Laloux qui est décerné au meilleur court métrage d'animation, Travelogue Tel Aviv de Patthey Samuel a été primé tout comme Hybrids de Florian Brauch, Kim Tailhades, Matthieu Pujol, Yohan Thireau et Romain Thirion. En tout, dix films français, belges, québécois, suisses et marocains étaient en compétition pour ce festival, qui a vu émerger ou récompenser par le passé de futurs succès populaires comme Intouchables, Les Garçons et Guillaume, à table ! ou, l'an dernier, Petit Paysan.

Canet, Bekhti, Dujardin... Défilé de stars

Et les stars se sont succédé, dans une ambiance des plus sympathiques. Après l'ouverture, Corinne Masiero créait l'événement sous les yeux de Mathilde Seigner. Le 23 août, on croisait Clémence Poésy, Pierre Deladonchamps, Mélanie Thierry pour le film Le vent tourne, ainsi que la césarisée Camélia Jordana et Ahmed Sylla avec Chacun pour tous. Il n'était pas impossible pour les festivaliers de voir aussi Nicole Calfan, Alex Lutz, Dani, Pascale Arbillot et Elodie Bouchez pour Guy, Malik Zidi avec Claire Dumas pour défendre Tout ce qu'il me reste de la révolution, le beau duo du non moins réussi Bonhomme de Marion Vernoux, Nicolas Duvauchelle et Ana Girardot, Thierry Ardisson en producteur de Ma fille entouré de Natacha Krief, Roschdy Zem et sa réalisatrice Naidra Ayadi, Karin Viard et Clovis Cornillac pour Les Chatouilles (qui avait fait sensation à Cannes en mai dernier).

Le 24 août, c'était au tour de Jean Dujardin et Yolande Moreau de parader dans la ville à bord d'une improbable Dacia-Limousine pour le film I Feel Good, alors qu'Agnès Jaoui présentait Les Bonnes iIntentions et que Judith Chemla l'imitait pour le long métrage Lune de miel... à Zgierz. Le lendemain, Gilles Lellouche retrouvait Félix Moati, Jean-Hugues Anglade, Leïla Bekhti, Guillaume Canet et Mathieu Amalric pour Le Grand Bain, tandis que Lambert Wilson faisait le show aux côtés de Jules Benchetrit (le fils de Marie Trintignant) avec Au bout des doigts. Grégory Montel, Lolita Chammah, Olivia Côte était là pour Maman, ma mère et moi, non loin d'Arielle Dombasle (réalisatrice) et Nicolas Ker pour le film Alien Crystal Palace.

Au dernier jour des festivités, Estelle Lescure, Niels Schneider et Catherine Corsini venaient présenter Un amour impossible sans Virginie Efira, alors qu'Élodie Bouchez et Gilles Lellouche revenaient pour Sandrine Kiberlain, la réalisatrice Jeanne Herry, Olivia Côte, Brice Hillairet et le film Pupille.