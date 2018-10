Romane Bohringer, "vraiment" séparée de son ex : "J'aimerais retomber amoureuse"

Romane Bohringer n'a rien perdu de sa belle complicité avec son ex-compagnon, l'acteur et réalisateur Philippe Rebbot. Après plus de douze années de relation, le couple parent de Rose (10 ans) et Raoul (7 ans) s'est séparé. Une rupture racontée avec humour et tendresse dans le film L'Amour flou, présenté au dernier Festival d'Angoulême et dans les salles dès le 10 octobre prochain.

A cette occasion, et alors qu'elle se trouve également seule sur scène dans la pièce L'Occupation (Théâtre de l'Oeuvre à Paris), la comédienne de 45 ans s'est confiée ce dimanche 30 septembre 2018 dans les colonnes du JDD. L'occasion pour elle d'évoquer sa relation avec le père de ses enfants mais aussi son envie de "retomber amoureuse".

Je fais l'amour avec d'autres...

S'ils sont séparés, Romane Bohringer et Philippe Rebbot ne sont jamais vraiment éloignés l'un de l'autre. En effet les ex-amants vivent dans deux appartements distincts reliés par la chambre de leurs enfants. Un arrangement idéal pour préserver l'équilibre familial. Pour autant, la fille de Richard Bohringer assure qu'il n'est pas question de se rabibocher, ni maintenant ni dans un futur proche. A la question de savoir si elle est "vraiment séparée" de Philippe Rebbot, elle répond donc sans ciller. "Ben oui, je fais l'amour avec d'autres... Mais c'est vrai que je n'imagine pas vivre trop éloignée de Philippe. On sait qu'on a évité la guerre et qu'on a inventé un truc marrant qui préserve nos enfants. (...) On n'est pas dans une vision libertaire de notre couple. On ne se sent plus amoureux mais on devient plus que ça. Philippe reste la personne la plus proche de moi, au même titre qu'on ne peut pas vivre loin de chez ses frères et soeurs, de sa tribu", a-t-elle confié.

Ainsi, Romane Bohringer assure que le "but" n'est pas de se remettre avec son ex, ce dernier ne désirant même plus se "projeter dans un couple". En revanche, l'actrice affirme qu'elle souhaite tout l'inverse. "Moi, je ne cache pas que j'aimerais retomber amoureuse, vivre un peu avec quelqu'un d'autre", a-t-elle conclu. Et c'est tout le bien qu'on lui souhaite...