Romane Brizard : Mort de la jockey de 21 ans, tombée de son cheval

Romane Brizard était engagée dans l'épreuve de plat au galop lorsqu'elle s'est retrouvée impliquée dans une chute collective qui a mis quatre jockeys à terre. Percutée à la tête, la jeune cavalière de 21 ans a été victime d'un arrêt cardiaque. Transportée en urgence au CHU de Nantes en hélicoptère, Romane Brizard a été diagnostiquée en état de mort cérébrale avant de succomber à ses blessures quelques heures plus tard.

Organisateur des compétitions, France Galop s'est exprimé via un communiqué : "La sécurité des jockeys est un sujet constant de préoccupation pour France Galop qui, en lien permanent avec l'Association des Jockeys et tous les hippodromes de galop, est mobilisée pour réduire au maximum les risques en courses et tenter de réunir des conditions optimales de sécurité pour tous les acteurs des courses, hommes et chevaux." La société a également tenu à présenter "ses sincères condoléances" aux proches de la jeune fille.