Romane Serda : L'ex-femme de Renaud de retour après les deuils...

Ce début d'année 2019 n'a pas été rose pour Romane Serda. Après les décès de son ex-beau-frère Thierry Séchan le 9 janvier et de son ex-belle-mère Solange le 25 janvier, celle qui a partagé la vie de Renaud fait son retour. Vendredi 15 février 2019, la jolie blonde de 47 ans a enregistré une nouvelle chanson.

En studio, Romane Serda a enregistré le titre Un coin pour vivre, chanson écrite et interprétée pour venir en aide à l'association Les Hôtels du coeur. Cette organisation à but non lucratif, fondée par le comédien Gérald Dahan, oeuvre au profit des sans domicile fixe et des mal logés. "Avoir des sans-abris en 2019 est acceptable, il faut faire davantage de choses pour éradiquer la misère. Il faut de la volonté et des moyens. Des moyens humains par définition. Bien entendu, il va falloir de l'argent aussi. Mais il faut se retrousser les manches et faire bouger les choses", lance-t-il.

Alors, pour commencer, Gérald Dahan a fait appel à plusieurs personnalités pour interpréter la chanson Un coin pour vivre, dont les bénéfices seront reversés à son association. Romane Serda était accompagnée de plusieurs stars comme Michal Kwiatkowski, chanteur révélé dans la Star Academy, Ismaël de The Voice Kids 2018 (TF1) et son frère, Yvan Le Bolloc'h ou encore la jeune chanteuse Marilou Dumont. Bien évidemment, Gérald Dahan était lui aussi de la partie !

Le titre sera disponible sous peu. L'humoriste précise sur la page Facebook des Hôtels du coeur que "le mixage se fera le week-end prochain", à savoir les 23 et 24 février, et qu'un clip est également en préparation.